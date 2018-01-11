İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul’da eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi 42 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bazı yabancı savaşçıların örgüt adına eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan terör polisi, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Fatih, Pendik ve Kağıthane’de 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, örgütün aktif olduğu Ortadoğu ülkelerine girip çıkan ve yurda yasadışı yollarla gelen tamamı yabancı uyruklu 42 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü DEAŞ’a ait dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)