İstanbul’da 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul’un Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler ilçelerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Toplam 6 operasyonda çeşitli türde 350 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis kameralarına da yansıyan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik polisinin düzenlediği ilk operasyon, Sultanbeyli’de gerçekleştirildi. Baskında polis adrese girdiğinde şüpheli, evinde sakladığı bonzainin bir kısmını banyodaki klozete döktü. Sifonu çektiğinde tuvalet tıkanınca tüm uyuşturucu banyoya saçıldı. Uyuşturucu taciri daha sonra bonzaiyi sobada yakmaya çalıştı. Ancak kapıyı kıran ekipler, uyuşturucu yakılmadan içeriye girmeyi başardı. Şüpheli yakalanırken, 14 kilo bonzai ele geçirildi.

KAHVE TOZU VE PAKETLERİNDE KOKAİN

Polisin Atatürk Havalimanı’nda yaptığı operasyonda ise uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin valizlerinde ele geçirilen 35 kilo kokainin kahve ve süt tozu paketlerine saklanmış olması dikkat çekti.

EVİ UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

Esenyurt ilçesindeki bir başka operasyonda ise 22 kilo bonzai madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal ürün ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin evi uyuşturucu imalathanesi olarak kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin evinde bulunan fare zehirleri ve sinek ilacı polisin dikkatini çekti. Şüphelilerin bu zehirleri bonzai üretiminde kullandıkları ortaya çıktı.

Esenler’de ise İran’dan yurda sokulduğu öne sürülen 231 kilo eroinin ilçe girişindeki yol kontrollerinde ele geçirildiği öğrenildi. Toplam 6 operasyonda 327 kilo 436 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 10’u tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.