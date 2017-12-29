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İstanbul’da 25 adrese DEAŞ baskını: 46 kişi yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 43’ü yabancı uyruklu 46 kişi gözaltına alındı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:10
İstanbul’da 25 adrese DEAŞ baskını: 46 kişi yakalandı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ’a yönelik gece 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı. 25 farklı adrese yapılan baskınlarda DEAŞ adına “ganimet” adı altında kaçakçılık, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan elde edilen kazancı örgüte aktaran 43’ü yabancı uyruklu 46 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin eden kişilerin de olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 46 şüpheliden 43’ü hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, 3 Türk şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 10:31
Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeaş BaskınıDeaş Operasyonu
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