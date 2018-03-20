Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117344
ALTIN
166.430
DOLAR
3.9303
STERLİN
5.5072
EURO
4.8244
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İstanbul’da 2 milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu

Bahçelievler’de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde sahte parfüm ele geçirildi.

20 Mart 2018 Salı 19:40
İstanbul’da 2 milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu

Bahçelievler’de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde sahte parfüm ele geçirildi.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Bahçelievler Yenibosna Güner Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler bir süre takibe aldığı iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde 2 bin adet doldurulmuş şişe parfüm, 10 bin adet doluma hazır boş şişe ve parfüm imalatında kullanılan sahte esans ele geçirdi. Sağlıksız koşullarda üretim yapılan iş yerinde dünyaca ünlü markaların taklitleri olan parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi. Ekipler iş yerinde bulunan 3 kişiyi gözaltına alınırken parfümlere de imha edilmek üzere el konuldu.

(Volkan Kayalar /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence
DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence
Sürücülerin bijon anahtarlı kavgası kamerada
Sürücülerin bijon anahtarlı kavgası kamerada
Kazı yapan işçiler ölümden döndü
Kazı yapan işçiler ölümden döndü
Araç içinde yaktığı ısıtıcı canından etti
Araç içinde yaktığı ısıtıcı canından etti
SONAR Başkanı Bayrakçı gözaltına alındı
SONAR Başkanı Bayrakçı gözaltına alındı
Sahte polislere kandı: Altınlarını kaptırdı
Sahte polislere kandı: Altınlarını kaptırdı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim