İstanbul’da 1 ton 100 kilogram “metilamin” ele geçirildi

Polis ekiplerinin İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düzenlediği nefes kesen narkotik operasyonunda, 1 ton 100 kilogram “metilamin” maddesi ele geçirildi. Nefes kesen operasyon saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine karşı nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 4 Mayıs tarihinde Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca’da tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ 1 TON “METİLAMİN” MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Beykoz’daki extacy imalathanesine ve Ataşehir’de depo olarak kullanılan bir ofise yapılan baskınlarda, daralı ağırlığı 35 kilogram gelen yaklaşık 200 Bin adet extacy hap, daralı ağırlığı 30 kilogram gelen 150 Bin adet extacy hap imal edilebilecek basıma hazır madde olmak üzere 350 Bin adet extacy hap, daralı ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelen extacy hap imalatında kullanılan “Metilamin” maddesi, 1 adet hap baskı makinesi, 1 adet dijital terazi, 1 adet karıştırıcı, 1 adet kurutma fırını ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 720 TL para ele geçirildi.

5 MİLYON ADET EXTACY HAP ÜRETİMİNE ENGEL OLUNDU

Ele geçirilen Metilamin’in Türkiye’de ilk kez yakalandığı öğrenildi. Yapılan operasyonla, 1 Ton 100 kilogram Metilamin kullanılarak elde edilecek olan 5 Milyon adet extacy hap üretimi ve 100 Milyon TL suç gelirine engel olunduğu açıklandı.

104 MİLYON TL’LİK SUÇ GELİRİNE POLİS ENGELİ

Çatalca’da “Metamfetamin” imalathanesi haline getirilmiş bir çiftliğe düzenlenen operasyonda ise, 9 kilo 500 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve 14 kilo 848 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda aparatlar ve uyuşturucu madde elde edildiği değerlendirilen bin Euro paraya da el konuştu. Polis ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu maddelerle, 4 Milyon TL’lik suç gelirine engel oldu.

Polis ekipleri iki ayrı operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin elde edeceği toplam 104 Milyon TL’lik suç gelirine engel oldu.

Polis ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameralara yansıdı.

(İHA)