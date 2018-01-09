Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115023
ALTIN
158.966
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.0959
EURO
4.4956
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler

Her gün onlarca kazanın yaşandığı İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntüler pes dedirtti.

09 Ocak 2018 Salı 09:40

İstanbul trafiğinde her gün onlarca kaza yaşanırken kameralara takılan görüntüler kazalara yol açan kural ihlallerini gözler önüne serdi. Kadıköy’de bir motosikletlinin yolda seyir halindeyken aniden ayağa kalktığı anlar kameraya yansıdı. Motosikleti ayakta süren kişinin adeta canını hiçe sayması görenleri hayrete düşürürken, Kartal’da ise başka bir motosikletlinin yük taşıma sepetinde bir kişiyi taşıması kameralara yansıdı. Görüntülerde, trafikte ilerleyen motosikletlinin motosikletinin yanında bulunan yük sepetine bir kişiyi oturttuğu görülüyor.

ARAÇLARIN ARKASINA TAKILIP KAMERAYA EL SALLADILAR

Kameralara yansıyan görüntülerde ardı arkası kesilmeyen patenci gençlerin ve çocukların araçların arkasına takılarak ilerlemesi de yer alıyor. Beşiktaş’ta bir yolcu otobüsünün arkasına takılan iki patenci genç, canlarını ve trafiği tehlikeye soktu. Gençler görüntülendiklerini fark ettikleri sırada ise pişkin şekilde kameraya el salladı. Bir başka görüntüde ise Maltepe’de 4 kişinin bir otomobilin arkasına ve yanlarına tutunarak trafikte ilerledikleri görülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren gençlerin rahatlığı görenleri hayrete düşürüyor.

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNUNU DUYARLI VATANDAŞ ÖNLEDİ

Bir başka görüntüde ise 4 çocuğun düştükleri tehlikeden habersiz şekilde trafikteki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor. Durağa yanaşan otobüsün arkasındaki çocukları gören duyarlı bir vatandaş çocukları otobüsün arkasından uzaklaştırıyor.

TELEFON VE SİGARAYLA DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Kameralara takılan son görüntüde ise minibüs şoförünün yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Bir yandan telefonla konuşan kural tanımaz sürücü bir yandan ise sigara içiyor. İçi dolu olan minibüste yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü uzun süre bu şekilde trafikte ilerliyor.

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Kaza VideolarıIstanbul Trafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’te yangın: 1 çocuk öldü
Gaziantep’te yangın: 1 çocuk öldü
İstanbul'da 1 milyon euro değerinde çalıntı yat bulundu
İstanbul'da 1 milyon euro değerinde çalıntı yat bulundu
Genç çiftin düğün günü kolyesi ve cep telefonu çalındı
Genç çiftin düğün günü kolyesi ve cep telefonu çalındı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Tuzla'da tersanede yangın paniği
Tuzla'da tersanede yangın paniği
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim