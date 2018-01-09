İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler

İstanbul trafiğinde her gün onlarca kaza yaşanırken kameralara takılan görüntüler kazalara yol açan kural ihlallerini gözler önüne serdi. Kadıköy’de bir motosikletlinin yolda seyir halindeyken aniden ayağa kalktığı anlar kameraya yansıdı. Motosikleti ayakta süren kişinin adeta canını hiçe sayması görenleri hayrete düşürürken, Kartal’da ise başka bir motosikletlinin yük taşıma sepetinde bir kişiyi taşıması kameralara yansıdı. Görüntülerde, trafikte ilerleyen motosikletlinin motosikletinin yanında bulunan yük sepetine bir kişiyi oturttuğu görülüyor.

ARAÇLARIN ARKASINA TAKILIP KAMERAYA EL SALLADILAR

Kameralara yansıyan görüntülerde ardı arkası kesilmeyen patenci gençlerin ve çocukların araçların arkasına takılarak ilerlemesi de yer alıyor. Beşiktaş’ta bir yolcu otobüsünün arkasına takılan iki patenci genç, canlarını ve trafiği tehlikeye soktu. Gençler görüntülendiklerini fark ettikleri sırada ise pişkin şekilde kameraya el salladı. Bir başka görüntüde ise Maltepe’de 4 kişinin bir otomobilin arkasına ve yanlarına tutunarak trafikte ilerledikleri görülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren gençlerin rahatlığı görenleri hayrete düşürüyor.

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNUNU DUYARLI VATANDAŞ ÖNLEDİ

Bir başka görüntüde ise 4 çocuğun düştükleri tehlikeden habersiz şekilde trafikteki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor. Durağa yanaşan otobüsün arkasındaki çocukları gören duyarlı bir vatandaş çocukları otobüsün arkasından uzaklaştırıyor.

TELEFON VE SİGARAYLA DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Kameralara takılan son görüntüde ise minibüs şoförünün yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Bir yandan telefonla konuşan kural tanımaz sürücü bir yandan ise sigara içiyor. İçi dolu olan minibüste yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü uzun süre bu şekilde trafikte ilerliyor.