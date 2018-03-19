İstanbul Şişli’de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Şişli’de silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey sokakta meydana geldi. İddiaya göre Akın Şahin, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akın Şahin, burada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunarak delil çalışması yaptı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından ardından Akın Şahin’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Şahin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Selim Bayraktar/İHA)