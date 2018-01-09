İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ adına faaliyette bulunduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Batman ve İstanbul’un Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ile Çekmeköy ilçelerinde 29 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından ifadeleri alınan 28 şüpheliden 20’si tutuklama istemiyle, 8’i de adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, 13 şüpheliyi “DEAŞ terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. 15 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.