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İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da, ‘polis’ süsü vererek silah zoruyla bir kişiyi rehin alan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

22 Aralık 2017 Cuma 15:09
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı

Çeşitli suçlara karışan Şirinler adlı organize suç örgütünün ’Max’ lakaplı lideri Mehmet Sabri Şirin, 2 Kasım’da polisin Bahçelievler’de bir restorana düzenlediği baskında 7 adamıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Aynı çetenin firari üyeleri, 18 Kasım Cumartesi günü Eyüpsultan’a bağlı Topçular mahallesinde M.E. adlı bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘polis’ süsü vererek kaçırdı. Çete üyeleri, daha sonra rehineyi Güngören Çalışlar Mahallesi’ndeki bir iş hanına götürdü. Rehin tutulan M.E., silahlı kişilerin elinden günler sonra kurtularak polise şikayet başvurusunda bulunda.

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen A.H., A.H., H.K., F.Ö., C.E., Ü.B., M.A. ve Ö.Ş. adlı 8 kişiyi tespit etti. Kimlikleri tespit edilen bu kişilere yönelik bu sabah saatlerinde Güngören, Bahçelievler ve Beylikdüzü’nde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, zanlılardan 6’sını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin gizlendikleri adreslerde 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 45 fişek ele geçirildi.

Son günlerde silahlı yağma ve talan olayına adı karışan Şirinler adlı organize suç örgütünün ’Max’ lakaplı lideri Mehmet Sabri Şirin, 2 Kasım’da Bahçelievler’de bir restorana yapılan baskında 7 adamıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:27
Anahtar Kelimeler:
şirinler çetesişirinlerOperasyonİstanbul
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