İstanbul'da hırsız polisten dereye atlayarak kaçtı

Olay, Kağıthane Galata Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye yakın bir alüminyum işletmesine giren 3 kişi alüminyum parçalarını alıp derenin yanından kaçmaya başladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören 3 şüpheli çaldıkları malzemeleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini kıskıvrak yakalarken, bir şüpheli ise yanında bulunan Galata Deresine atlayarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri hırsızların çaldığı alüminyum parçalarını kendi arabalarına yükleyerek polis merkezine götürdü. Yakalanan bir kişi gözaltına alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.