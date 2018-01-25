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İstanbul'da 29 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul’da bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşların banka hesaplarından kendi hesaplarına toplam 29 milyon TL aktaran dolandırıcılık çetesi çökertildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:40
İstanbul'da 29 milyon TL’lik vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara ilişkin soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul ve Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde birçok kişinin banka hesaplarına girip transfer yapan 13 şüphelinin adres ve iletişim bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şahısların 8 farklı ulusal bankaya ait internet sitelerini kopyaladıkları ve yolladıkları sahte mesaj ile vatandaşları siteye yönlendirdikleri belirlendi. Yapılan tespitin ardından jandarma ekipleri, bankalarla iletişime geçti. Şüphelilerin vatandaşların banka hesaplarına erişmek için sosyal medya üzerinden reklam yayınladığı ve yaptıkları reklamların altına kendi yaptıkları sahte sitelerin linklerini koyarak vatandaşları siteye kolay bir şekilde yönlendirdikleri anlaşıldı. Ayrıca dolandırıcıların vatandaşları arayarak "cep telefonunuza gelen kodu yollayın" diyerek banka şifrelerini çaldıkları belirlendi. Daha sonra şüphelilerin sosyal medyadan kredi temin ettikleri algısı oluşturup hesap bilgilerini alarak mağdur hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarıp, nakitte çevirdikleri bilgisine ulaşıldı.

PARALARI ANLAŞMALI KUYUMCULARDA KREDİ KARTI İLE ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin hesaplardan kendilerine aktardıkları paraları ise dikkat çekmemek için bankamatiklerden ve anlaşmalı oldukları kuyumculardan kredi kartı ile parça parça çektikleri tespit edildi. Bu yöntemle tespit edilen kuyumcular ve Tekel bayilerinden POS cihazı kullanarak 1 yıl içerisinde 25 milyon TL’lik işlem yapıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, toplam 4 milyon TL’yi bulan bankamatik para çekimi ve kuyumcular vasıtası ile yapılan 25 milyon kredi kartı çekim işlemi tespit etti. Yapılan tespitler ve incelemelerin ardından 11 Ağustos 2017 günü sabah saatlerinde belirlenen 12 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 5 adet silah ve bu silahlara ait 106 mermi, 6 adet bilgisayar, 40 adet cep telefonu, 50 adet bankamatik kartı, 110 adet sim kart, 4 adet post cihazı, 7 bin TL, bin 300 euro, 8 adet cumhuriyet altını, 3 adet çeyrek altın, 15 çeşitli bankalara ait slip, 6 adet banka işlem fişi, 3 adet modem ve 1 adet sim kart okuyucu ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Son Güncelleme: 25.01.2018 13:00
Anahtar Kelimeler:
İstanbulçeteBilişim SistemleriJandarmaKocaeliGölcük
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