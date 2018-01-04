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İstanbul Aksaray'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Aksaray’da yabancı uyruklu bir kişiye, husumetli olduğu kişiler tarafından ateş açılması sonucu saldırıya uğrayan şahıs ve yoldan geçen bir kadın ağır yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 20:54
İstanbul Aksaray'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıs, yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şahsı bir süre darp eden saldırganlar, yabancı uyruklu şahsa kurşun yağdırdı. Olay esnasında yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan şahıs ve yoldan geçen kadın isabet eden mermiler sonucunda ağır yaralandı. Saldırgan şahıslar ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Sıkılan mermiler ayrıca çevredeki dükkanlara da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıslar çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Özel Harekat Polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:25
Anahtar Kelimeler:
AksarayIskenderpaşa MahallesiAhmediye Caddesi
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