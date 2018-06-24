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İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

24 Haziran 2018 Pazar 13:22
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerinin yaraladığı 29 yaşındaki Filistinli Usame Halil Ebu Hatır’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Ebu Hatır, Cuma günü Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’da düzenlenen gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmıştı. Cuma gününden bu yana hastanede tedavi gören Hatır’ın bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistinli gencin şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 132’ye yükseldi. Barışçıl gösterilerde bugüne kadar 14 bin Filistinli ise yaralandı.

(Muhammed Rabah/İHA)
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