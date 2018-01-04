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Isparta'da öğrenci apartında tüp patladı

Isparta’da bir öğrenci apartındaki mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 öğrenci ağır yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 19:46
Isparta'da öğrenci apartında tüp patladı

Olay öğle saatlerinde Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde özerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Ahmet H. isimli öğrencinin kaldığı ‘1+0 apartta, mutfak tüpünün açık kalan gazının birikmesi sonucu meydana gelen sıkışma nedeniyle patlama meydana geldi. Apartta çıkan yangında Ahmet H. yanarak ağır yaralandı. Ahmet H.’yi kurtarmak için apartın merdiven boşluğuna geldikleri öne sürülen Merve İ. ve Bedirhan K.’nin de yangın sonucu oluşan dumandan zehirlendikleri öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonucu çıktığı iddia edilen yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda söz konusu apartta bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde yanarak ağır yaralanan Ahmet H.’ye ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri, öğrenciyi ileri tetkik ve tedavileri yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti. Çıkan yangında dumandan etkilenen Merve İ. ve Bedirhan K.’nin ise tedbiren sevk edildikleri Özel Isparta Hastanesi’nde yapılan gerekli tedavileri sonrasında taburcu edildikleri belirtildi. Ağır yaralanan Ahmet H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:22
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