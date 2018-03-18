Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116322
ALTIN
166.049
DOLAR
3.9344
STERLİN
5.5126
EURO
4.8382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Işık ihlali yapan sürücü yayalara çarptı: 2 ölü

Kırşehir’de ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı. Otomobil 4 araca çarptıktan sonra devrilirken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

18 Mart 2018 Pazar 22:05
Işık ihlali yapan sürücü yayalara çarptı: 2 ölü

Kırşehir’de ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı. Otomobil 4 araca çarptıktan sonra devrilirken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç. idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, sürücüsünün ışık ihlali yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan Dinçer Konak ve Adem Karahan’a çarptı. Çarpmanın ardından hızını alamayan otomobil, park halinde bulunan 40 EF 330, 40 DH 934, 66 LG 033, 40 AT 090, 40 DK 351 otomobillere çarparak devrildi. Kazada Dinçer Konak ve Adem Karahan hayatını kaybederken, sürücü A.Ç. ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Enderhan Öz/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
5 aylık hamile olan eski eşini vurdu
5 aylık hamile olan eski eşini vurdu
Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Van’da dev uyuşturucu operasyonu
Van’da dev uyuşturucu operasyonu
İstanbul Şişli’de silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Şişli’de silahlı saldırı: 1 ölü
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim