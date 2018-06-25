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İşçileri taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:32
İşçileri taşıyan kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Yenişehir İnegöl karayolu 7.kilometresindeki Ayaz Köyü yakınlarında meydana geldi. Fasulye toplamaya giden Suriyeli kadın tarım işçilerini taşıyan Sinan A. idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan kadın işçilerden 2’si öldü, 22’si yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 22 kadın ambulanslarla Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

(İHA)
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