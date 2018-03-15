Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117202
ALTIN
165.007
DOLAR
3.8948
STERLİN
5.4430
EURO
4.8032
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

Adıyaman’da, mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır, 14 kişi yaralandı.

15 Mart 2018 Perşembe 10:07

Adıyaman’da, mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 DK 735 plakalı hafif ticari araç ile mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan 02 BG 466 plakalı minibüs, Adıyaman-Malatya Karayolu 7. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada Rıfat Kuşar (35), Mesut Yılmaz (24), Şahin Karalafa (32), Hüseyin Atay (24), İzzet Coşkun (35), Sırrı Özdemir (56), Dursun Karabekmez (70), Mehmet Kaya (52), Emrah Kaya (37), Beraat Karabekmez (11), Firdevs Karabekmez (75), Nermin Karabekmez (40), Şerif Kırmızı (24) ve Abdulvahap Gazi Rençber (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada Firdevs Karabekmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(Cihan Kizir/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da tramvaylar çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul’da tramvaylar çarpıştı: 1 yaralı
Raflar işçilerin üzerine düştü: 4 yaralı
Raflar işçilerin üzerine düştü: 4 yaralı
3 kişi ölmüştü: O şoför hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
3 kişi ölmüştü: O şoför hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Araç inşaata böyle yuvarlandı !
Araç inşaata böyle yuvarlandı !
İstanbul’da tramvaylar çarpıştı
İstanbul’da tramvaylar çarpıştı
13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim