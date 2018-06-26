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İş yerini basıp öldüresiye dövdüler

İstanbul Bağcılar’daki İSTOÇ’ta bir iş yerini basan dört saldırgan, çalışanları öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

26 Haziran 2018 Salı 14:11

İstanbul Bağcılar’daki İSTOÇ’ta bir iş yerini basan dört saldırgan, çalışanları öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay geçtiğimiz gün İSTOÇ’ta bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre dört saldırgan, bir iş yerine gelerek esnafı darp etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yılmaz Korkmaz, saldırganların hedefi oldu. Korkmaz’ı tehdit eden saldırganlar, ertesi gün tekrar İSTOÇ’a geldi. Bu kez Yılmaz’ın çalıştığı iş yerine gelen zanlılar, adeta terör estirdi. Önce çalışanlarla tartışan zanlılar, ardından Korkmaz’a vurmaya başladı. Kormaz’ı öldüresiye döven zanlılar, bununla da yetinmeyerek iş yerinin önünde bulunan yaklaşık bir buçuk metre yükseklikteki duvardan aşağı attı. Çevreden yardım etmek isteyen vatandaşları da ellerinde bulunan muşta ile tehdit eden zanlılar, olay yerinden kaçtı.

İSTOÇ’ta yaşanan saldırı, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş yerine gelen saldırganlar Yılmaz Korkmaz ve iş yeri çalışanları ile tartışmaya başlıyor. Saldırganlardan bir tanesi Korkmaz’ın arkadaşını darp etmeye başlıyor. Ardından saldırganlar Korkmaz’a yöneliyor. Saldırganlar feci şekilde dövdükleri Korkmaz’ı daha sonra yaklaşık bir buçuk metrelik yükseklikten aşağıya atıyor.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Abdülkerim Günan “Biz çalışırken arkadaşlarımızdan bir tanesi bize iş yerimizin basıldığını söyledi. Hemen ardından biz de depoya geldik bu şahısların kaçtıklarını gördük. Daha sonra çalışan arkadaşımıza olayın nasıl olduğunu sorduğumuz da bu dört şahısın burada bir esnafı darp ettikleri sırada çalışan olay müdahale ederek neden dövdüklerini soruyor. Daha sonra bu dayak yiyen şahıs olay yerinden kaçınca bizim arkadaşımız tehdit ediyorlar ’buraya geleceğiz seni döveceğiz’ diye. Daha sonra bu şahıslar ertesi gün geliyor tehdit ederek arkadaşımızı darp ediyorlar ve yüksekten arkadaşımızı aşağıya atıyorlar. Biz polise haber verdik ama hala bir sonuç elde edemedik bu dört şahıs İSTOÇ’ta esnafı yıldırarak başka bir şey amaçlıyorlar. Biz bu konu da mağduruz” diye konuştu.

(Volkan Kayalar/İHA)
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