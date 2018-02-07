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İnternetten ev araba satanları doladıran çete çökertildi

Konya’da internet siteleri üzerinden satışa çıkartılan araç ve evleri takibe aldıktan sonra pazarlık yaparak noter işlemleri yapıldığı sırada "acelecilik yöntemiyle" araç kayıtlarını üzerine alan ve parasını ödemeyerek yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:18
İnternetten ev araba satanları doladıran çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Konya’da internet siteleri üzerinden satışa sunulan araç sahiplerinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Ekipler, mağdurların ifadesi doğrultusunda çetenin, sahibinden.com ve benzeri internet siteleri üzerinden araba ve evlerini satışa çıkaran müşterilerle iletişim kurarak, kendilerine iş adamı süsü verdiklerini tespit etti. Çete üyelerinin ayrıca, mağdurlara satışa çıkardığı araba ve evlerini kendilerine satmaları için ederinin üzerinde para verdiklerini tespit etti. Aralarında ağabey-kardeş, baba ve oğlunun da bulunduğu çete üyelerinin mağdur kişilerden yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

TEKNİK EKİP SAYESİNDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çetenin lideri olduğu öğrenilen Ömer A. (34) ve kardeşi Abdullah A.’yı (29) teknik takibe aldı.2 ay süren teknik takibin ardından polis, harekete geçti. Bunun üzerine Ömer A. ile Abdullah A. ve diğer çete üyeleri, Ali Ö. (30), Mustafa D. (21), Abdülkadir R. (19), babası Mevlüt R. (47), Hasan Hüseyin T. (38), Ramazan A. (39) ile Mustafa K. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

“BORÇLARIMIZI PARAMIZ OLUNCA ÖDEYECEKTİK”

Çete üyelerinin genellikle noterlerin kapanma saatine yakın satıcıyla birlikte notere gittiği, satıcıyı aceleye getirip, ’paran hazır, biz satışı yapalım’ diyerek satışı üzerlerine aldıkları belirtildi. Ömer A.’nın satışı kendi üzerine değil, diğer üyelerin üzerine aldığı ve arabayı aynı gün piyasa değerinin çok altında satarak elinden çıkardığı ve bu yöntemle de yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca ilk ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri, "Borçlarımızı paramız olunca ödeyecektik” dedikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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