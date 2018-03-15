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İnternette tanıştığı şahsa 14 bin lirasını kaptırdı

Bolu’da bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve aşık olduğu şahsa 14 bin lirasını kaptırdı.

15 Mart 2018 Perşembe 19:00
İnternette tanıştığı şahsa 14 bin lirasını kaptırdı

Bolu’da bir kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve aşık olduğu şahsa 14 bin lirasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Başak Y. isimli kadın, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Hakan T. olarak bildiği şahısla bir süre arkadaşlık yaptı. İkili bir süre sonra birbirlerinden hoşlandıklarını söyleyerek sevgili oldu. İddiaya göre, kendisini Hakan T. olarak tanıtan kişi, çeşitli nedenlerle Başak Y.’den 14 bin lira para aldıktan sonra cep telefonu ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Hakan T.’ye ulaşamayan Başak Y. ise dolandırıldığını anlayarak daha sonra isminin Aydın A. olduğunu öğrendiği kişi hakkında şikayetçi oldu.

“POLİS VE BEKAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada başından geçenleri anlatan Başak Y., “2016 yılında sosyal paylaşım sitesinden Hakan T. isimli birisiyle tanıştım. Aramızda duygusal bir bağ başladı. Gönlümü de kaptırmıştım. Bana kendisinin polis olduğunu, hatta bekar olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. Benden ilk olarak telefon borcu olduğunu ve 485 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de onu kıramadım ve hemen parayı havale ettim” dedi.

“ONUN İÇİN BANKADAN KREDİ ÇEKTİM”

Aralarındaki duygusal bağın gün geçtikçe arttığını ve Aydın A.’nın sürekli güzel sözler söylediğini belirten Başak Y., “Son olarak biraz borcu olduğunu ve hastalandığını söyleyerek benden yine para istedi. Ben de 10 bin lira kredi çekip ona gönderdim. Bugüne kadar kendisine yaklaşık 14 bin lira para gönderdim. En son olarak benim yanıma gelmesini istedim. Onu görmek istiyordum ve benden 130 lira yol parası istedi. Onu da gönderdim. Bu son görüşmemiz oldu. Çektiğim kredilerle birlikte ben de bankaya 35 bin lira borçlandım. Sonradan adının Hakan T. ve mesleğinin de polis olmadığını öğrendim” şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem /İHA)
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