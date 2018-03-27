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İnternet üzerinden vize dolandırıcılığı

İnternet üzerinden vize işlemleri hizmeti verdiğini ileri süren bir firmanın vatandaşları dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlardan biri olan ve Bodrum’da yaşayan Hasan Totoz isimli vatandaş başka insanların mağdur olmaması için Cumhuriyet Savcılığına şikayet başvurusunda bulundu.

27 Mart 2018 Salı 17:48
İnternet üzerinden vize dolandırıcılığı

İnternet üzerinden vize işlemleri hizmeti verdiğini ileri süren bir firmanın vatandaşları dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlardan biri olan ve Bodrum’da yaşayan Hasan Totoz isimli vatandaş başka insanların mağdur olmaması için Cumhuriyet Savcılığına şikayet başvurusunda bulundu.

Yunanistan’a gitmek için internet üzerinden ulaştığı bir site ile bağlantı kuran Hasan Totoz isimli vatandaş kendisine bildirilen hesap numarasına vize işlemleri için bin 400 TL para yatırdı. Kendisinden kişi başı 350 TL para talep edilen Totoz, ödeme yapmasına rağmen vize işlemlerinin gerçekleşmediğini, yapılan ödemenin vize işlemleri ile alakalı olmadığı ve dolandırıldığını öğrenince Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bodrum’da hediyelik eşya satarak geçimini sağlayan Hasan Totoz, ailesi ve kendisi için ödeme yaptığı kişileri telefonla arayınca karşısına çıkan kişilerin sürekli kendisini çeşitli bahanelerle oyaladığını anladı.

Ege Bölgesi’nde çok sayıda vatandaşın bu şekilde mağdur olduğunu İzmir’deki konsolosluğa gidince öğrenen Bodrum’daki vize mağdurları, başka insanların art niyetli kişilere kanmamasını isteyerek, vize işlemlerini ilgili kurumlardan yapmalarını tavsiye etti.

Mağdur Hasan Totoz yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İki aile Yunanistan vizesi almak için telefonla müracaatta bulunduk. Telefonda müracaatta bulunduğumuz kişilerin bu işle hiç alakası olmadığını ve para yatırmalarını söylediler, bankaya para yatırdık ama vize işlemlerine gittiğimiz zaman o para, yatırdığımız parayla vize işlemlerinin olmayacağını ve o şirketle de hiçbir alakalarını olmadığını söylediler. Biz tekrardan para yatırmak zorunda kaldık ama ben paramı geri istediğim halde bile benim paramı geri ödemediler. Savcılığa da dilekçe ile başvurdum, gerekli işlemin yapılacağına inanıyorum, başka mağdurlar olsun istemiyorum.”

(İHA)
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