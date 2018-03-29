Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İnsan tacirlerine operasyon

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yıkı şeridinden deniz yoluyla teknelerle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

29 Mart 2018 Perşembe 11:23

Muğla Emniyet Müdürlüğü, yıkı şeridinden deniz yoluyla teknelerle düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne illerinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, bu sabah başlatılan 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 82 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ülke tarihinin en geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı açıklandı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak geçmiş tarihlerde birbirinden farklı şehirlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapıldı. Toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleriyle birlikte yakalanırken, 17 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı zamanda operasyon kapsamında PKK terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan iki kişinin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

(Bekir Tosun /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır’da hain saldırı
Diyarbakır’da hain saldırı
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim