İnsan tacirlerine ağır darbe: 23 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar, yabancı uyruklu şahısları yüklü miktarda para karşılığında İstanbul’dan Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a ve buradan da Avrupa ülkelerine sevk eden uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün Yunanistan ve buradan da Avrupa ülkeleri bağlantısını sağlayan 1’i Yunanistan uyruklu olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şahısların, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.