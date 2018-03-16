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İnşaat duvarı çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, besihane inşaatının duvarının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

16 Mart 2018 Cuma 09:09
İnşaat duvarı çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, besihane inşaatının duvarının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ş.’ye ait besihane inşaatında 4 kişinin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İnşaat duvarında çökme olduğunu fark edenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayda yaralanan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk, Latif Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İbrahim Yetkin /İHA)
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