İngiliz Bakan Davis’ten AB’ye gözdağı

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, AB gümrük birliği çağrısını ertelemezse Brexit tazminatını ödemeyeceklerini söyledi.

İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis yaptığı açıklamada, Brüksel, Kuzey İrlanda’yı Avrupa Birliği kurallarına tabi tutma girişimlerinden vazgeçmezse milyarlarca pound tutarındaki Brexit (İngiltere’nin AB’den çıkışı) tazminatını ödemeyeceklerini söyledi.

AB’den yapılan açıklamada, Kuzey İrlanda’nın İrlanda Cumhuriyeti ile aralarında oluşabilecek zorlu bir sınırdan kaçınmak için gümrük birliğinde kalması gerektiği söylenmişti. Bunun üzerine Brexit Bakanı David Davis, Tory milletvekillerine gönderdiği mektupta, "İngiltere ile ilgili bütün meseleler ele alınıncaya kadar İngiltere, AB’ye finansal ödemeleri sonuçlandırmayacak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)