İnek hırsızları jandarmaya yakalandı

İstanbul Silivri’de kiraladıkları araçlarla hayvan hırsızlığı yapan 5 kişilik çete jandarma ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Çetenin inek çaldığı anlarsa kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri’de hayvancılık yapan Ö.B. isimli şahıs, ineklerinin çalındığı ihbarıyla Jandarma’ya başvurdu. Bunun üzerine olay yeri çevresinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kısa sürede faillerin kimliğini ve olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede, suçluların ilk olarak gece yarısı barınağa gelip keşif yaptığını belirledi. Hırsızların barınağın kapısını penseyle kırdıktan sonra kiraladıkları araçla gelip 5 büyükbaş hayvanı aracın bagajına koyarak olay yerinden uzaklaştıkları ortaya çıktı.

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu, hayvan hırsızlığında kullanılan aracın kiralık olduğunu ve şüphelilerin de kendilerine aile süsü vererek dikkat çekmediğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Arnavutköy’de yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalınan hayvanlar da bulunarak sahibi Ö.B.’ye teslim edildi.

(İHA)