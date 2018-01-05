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İmam köylüleri dolandırıcılara karşı anonsla uyardı

Batman’da bir köye dadanan şahıslar, 4 vatandaşı dolandırdı. Köy imamı, tüm uyarılara rağmen dolandırıcılara kanan vatandaşları, camiden anons yaparak uyardı.

05 Ocak 2018 Cuma 12:00
İmam köylüleri dolandırıcılara karşı anonsla uyardı

Batman’da bir köye dadanan şahıslar, 4 vatandaşı dolandırdı. Köy imamı, tüm uyarılara rağmen dolandırıcılara kanan vatandaşları, camiden anons yaparak uyardı. Muhtar Mehmet Cemil Gündem, dolandırıcıların köylüleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) faturalarının paraları yatırıldıktan sonra aramaya başladığını belirterek, köylülerin bilgisinin nereden alındığının araştırılmasını istedi.

Batman merkeze bağlı Binatlı köyüne dadanan şahıslar, aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdı. Tüm uyarılara rağmen köyden 4 kişinin dolandırılması köy imamını harekete geçirdi. İmam, cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anons yaparak, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Köy sakinlerinden Fuat Öztürk, “Asker, polis ve savcı kılığında köylüleri arayıp birkaç kişiyi dolandırmışlar. Telefon dolandırıcıların yüzünden köylüler tedirgin olmuş. Köyün imamı cami hoparlöründen anons ederek köylüleri uyardı. Telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıtıp elimizde kimliğiniz bulunmakta, adınıza suç işlenmiş diyerek herkese ayrı bir hikaye uydurup kandırmaya çalışıyorlar. Köylülerden para istiyorlar, kimisinden 40 bin kimisinden ise 10 bin gibi para almışlar” dedi.

FETÖ İLE TEHDİT EDİYORLAR

Köy sakinlerinden Diyaddin Onat, kendisinin de arandığını belirterek, “Kendilerini emniyet amiri olarak tanıtıp, FETÖ’den dosya hazırlandığını söylediler. Para vermezsen seni mahkemeye çıkartacağız. FETÖ’den ‘Sen ve ailen cezaevine gireceksiniz’ dediler. ‘Ne kadar paran varsa bankaya git gönder bize’ dediler. Ben de onlara, nerede olduklarını sordum ancak yerlerini söylemediler ve ben de onlara dedim ki, ‘Ben FETÖ’cü değilim, FETÖ olan sizsiniz. Neredeyseniz ben sizin yanınıza geleceğim’ dedim. O kadar zaten param yok, ben aç geziyorum, ben onlara ne parası vereceğim. Bütün ailemizle bizi tehdit ediyorlar” diye konuştu.

’’KARAKOLDAN ARADIKLARINI SÖYLÜYORLAR’’

Binatlı Köyü Muhtarı Mehmet Cemil Gündem ise dolandırıcıların köy sakinlerini aramaya devam ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Köylüleri Bıçakçı Karakolundan aradıklarını söylüyorlar. Köylüleri dolandırmaya çalışıyorlar. Telefon dolandırıcıları ÇKS faturalarının paraları yatırıldıktan sonra olmaya başladı. Bu telefon dolandırıcıları bu kadar köylülerin telefonlarını nerden buluyorlar, kimden bu kadar bilgiyi alıyorlar. Yetkililerin bir an önce bu telefon dolandırıcı şebekesinin önüne geçmelerini istiyoruz. Binaltı köyümüzde şu ana kadar 4 kişi dolandırıldı. Herkes beni arıyor ve beni arayan herkesi uyarıyorum. Mehmet Özyıl köylümüzden 38 bin TL para alınmış. Biz bu telefon dolandırıcıların önüne geçmek için hemen köyün camisinden anons yapıp, köylülere uyarılarda bulunduk.”

Son Güncelleme: 05.01.2018 12:22
Anahtar Kelimeler:
BatmanKöyMehmet Cemil GündemÇiftçi Kayıt Sistemi
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