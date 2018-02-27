İlginç kaza: Minibüs tekneye çarptı

Çanakkale’de bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı tekneye çarptı.

Görenleri şaşkına çeviren kaza, bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı. Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan teknenin kamera kısmının üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay’a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Minibüs olay yerine çağrılan kurtarıcı vasıtasıyla kurtarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)