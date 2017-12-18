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İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Ankara-İstanbul Otoyolunda kimyasal madde taşıyan tır, demir yüklü tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 08:52
İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Ankara - İstanbul Otoyolu Akıncı gişeleri mevkinde Şahin G. idaresindeki kimyasal madde yüklü 34 DN 1400 plakalı tır, Mustafa A. yönetimindeki 78 BV 880 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonrasında ağır yaralanan sürücü Şahin G. kabinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Şahin G, 112 acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 34 DN 1400 plakalı tırın taşıdığı kimyasal madde muhafazasının zarar gördüğü ve dorseden sızıntı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 18.12.2017 09:55
Anahtar Kelimeler:
Tır Kazası
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