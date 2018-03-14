İki otomobil çarpıştı: 5’i öğretmen 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde içerisinde öğretmenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 5’i öğretmen 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Siverek- Erkonağı karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. İbrahim B’nin kullandığı 63 KV 952 plakalı otomobil,

içinde Dönemeç İlkokulu’nda görevli öğretmenlerin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 26 ED 998 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 63 KV 952 otomobilde bulunan sürücü İbrahim B. ve eşi ile 26 ED 998 plakalı otomobildeki 5 öğretmen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bahattin Yolaçan /İHA)