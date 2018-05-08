İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi istikametinden Yunus Emre Caddesi istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 68 KE 866 plakalı otomobil ile Yunus Emre Caddesi istikametinden Sivas Caddesi istikametine seyir halinde olan E.S. yönetimindeki 44 PH 463 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 68 KE 866 plakalı otomobilde bulunan Emrullah D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz /İHA)