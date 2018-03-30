Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115402
ALTIN
168.658
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5610
EURO
4.8753
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Iğdır’da korkunç kaza: 17 ölü, 38 yaralı

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması sonucu 17 kişi öldü 38 kişi yaralandı.

30 Mart 2018 Cuma 09:08
Iğdır’da korkunç kaza: 17 ölü, 38 yaralı

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması sonucu 17 kişi öldü 38 kişi yaralandı.

Iğdır Tuzluca karayolu Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kontrolden çıkan 65 EP 701 plakalı minibüs orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan minibüsün içinde bulunan yaklaşık 50 mültecinin yardımına, diğer minibüste bulunan mülteciler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma, Jandarma, Polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan minibüse hemen müdahale etti. Alev alan minibüste bulunan mültecilerin 17’si yanarak can verirken 38 mültecide yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

112 sağlık ekiplerine gelen ihbar sonucu olay yerine geldiğinde trafik kazasıyla ve mülteci, göçmen trajedisiyle karşılaştıklarını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olduğunu değerlendirdiğimiz göçmen taşıyan 2 arac trafik kazasına karıştı. Öndeki araç kontrolü kaybedip refüjdeki bariyerleri geçerek elektrik direğine çarptı ve elektrik kontağından alev aldı. Alev alan minibüs içindeki sürücü ile 3 mülteci hayatını kaybetti. Bu araçtan yola savrulan diğer mülteciler de yaralandı. Yola savrulan yaralıların bir kısmına arkadan gelen diğer araç çarptı. Kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini şu an hastanede tedavi gören 38 yaralı var. Bunların yaklaşık 8’iameliyata alındı. Bütün doktorlarımız şu anda hastanedeler. Ağır yaralılar Erzurum, Kars ve Van’a sevk ediliyor” dedi

Iğdır-Kars karayolu kaza nedeniyle çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Minibüsün olay yerinden kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılırken, Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaçan Minibüs şoförü Mehmet Kayahan, Emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ercan Tunç/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Van’da 171, 5 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 171, 5 kilo eroin ele geçirildi
FETÖ’den 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ’den 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı
2 araç çukura düştü: 8 ölü
2 araç çukura düştü: 8 ölü
Diyarbakır’da güvenlik güçlerine saldıran 3 terörist öldürüldü
Diyarbakır’da güvenlik güçlerine saldıran 3 terörist öldürüldü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim