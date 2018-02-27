İBB: "Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Maslak Ayazağa metro istasyonunda yaşanan çökmeyle ilgili açıklama geldi.

Maslak Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivende çökme meydana gelmiş, bir kişi sıkışmıştı. Yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Maslak Ayazağa metro istasyonunda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş, vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor. Merdivene sıkışan vatandaş kurtarılarak hastaneye sevk edildi” denildi.

(İHA)