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Husumetli olduğu kişileri kurşun yağmuruna tuttu: 5 ölü

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de bir kişi, 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan şahıs Kahramanmaraş’ta yakalandı.

22 Mart 2018 Perşembe 08:51

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de bir kişi, 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan şahıs Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Olay akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan Fırat Y. aralarında kız isteme mevzusu nedeniyle husumet bulunan Fırat Y. Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeği ile basarak evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen’e (50) ateş açarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan ailenin 4 yaşındaki torunu Cennet evde saklandı. Cinayetleri gören küçük kız durumu annesine söyledi. Anne ise durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

OTOMOBİLİ ALAMAYINCA BABA İLE OĞLUNU DA ÖLDÜRDÜ

Esen ailesini katleden saldırgan olay yerinden uzaklaştıktan sonra köydeki bakkal dükkanına geldi. Köyden kaçmak isteyen şahıs burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray’dan otomobillerini istedi. Otomobili alamayınca alkollü olduğu iddia edilen Fırat Y. aynı av tüfeğiyle baba ile oğluna da ateş açarak öldürdü. da av tüfeği ile ateş açtı. Daha sonra zanlı bakkal sahibi Celal Koray’ın otomobiliyle kaçtı.

360 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen’in cesetleri ile bakkalda öldürülen Celal ve Taylan Koray’ın cesetleri inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray’ın otomobilini alan şüpheli kaçtığı köyden 360 kilometre sonra Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)
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