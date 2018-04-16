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Husumetli akrabalar birbirlerine girdi !

Konya’da aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar arasında yol verme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:52
Husumetli akrabalar birbirlerine girdi !

Konya’da aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar arasında yol verme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Türkoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun E., Şerife E.(31) ve Ebubekir E. (24) 34 FR 0562 plakalı cip ile seyir halindeyken daha önce aralarında kız alıp verme yüzünden husumet bulunan ve akrabaları olduğu öğrenilen Ahmet Bedevî Ç.(20), Şaban Ç.(23), ve Mevlüt Y.(21) sokak üzerinde araçları karşı karşıya gelince yol verme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, iddiaya göre Dursun E., cipin bagaj bölümünde bulunan av tüfeğini alarak havaya ateş açtı. Bu duruma tepki gösteren karşı grup tüfeği alarak araçta bulunan üç kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Dursun E., Şerife E., ve Ebubekir E., kanlar içerisinde yere yığıldığını gören üç şüpheli olay yerinden koşarak ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralıları Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olayın hemen ardından çevrede şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler Ahmet Bedevî Ç., Şaban Ç., ve Mevlüt Y.,’yi yolda yürürken yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete görülen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Poz vereyim mi” demesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
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