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HSK 17 hakim ve savcıyı FETÖ’den açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.

16 Şubat 2018 Cuma 16:03
HSK 17 hakim ve savcıyı FETÖ’den açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.

Edinilen bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa aldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla HSK yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.

(İHA)

Son Güncelleme: 16.02.2018 16:41
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HskFetöAçığa Alınan SavcılarAçığa Alınan Hakimler
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