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Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu

İstanbul Tuzla’da bir markete gelen 3 hırsız, market sahibini silahla vurduktan sonra kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.

25 Şubat 2018 Pazar 22:01
Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu

İstanbul Tuzla’da bir markete gelen 3 hırsız, market sahibini silahla vurduktan sonra kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Peçem Sokağında bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen 3 hırsız işyeri sahibi Süleyman İldağ’dan kasadaki paraları istedi. Paraları vermeyen market sahibiyle hırsızlar arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmada bir hırsızın silahla ateş etmesi sonucunda işyeri sahibi İldağ, bacağından yaralandı. Kasadaki paraları çalan hırsızlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İldağ, çevredekilerin yardımıyla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan işyeri sahibi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İsmail Bulut/İHA)
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