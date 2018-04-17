Hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti

Bursa’da bir dürümcüden saniyeler içinde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay Çekirge meydanında bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Dükkan sahibi, kapının girişinde duran kasayı açık bırakıp, içeride başka bir işle uğraşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi kasadaki parayı çalıp kaçtı. Hırsızın soğukkanlılıkla kasada bulunan 300 lirayı alıp kaçması güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Dükkan sahibi, kasaya döndüğünde paraları yerinde göremeyince hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi güvenlik kamerasından tespit etti. Hırsızlık zanlısı polis tarafından her yerde aranıyor.

(İHA)