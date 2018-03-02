Hırsız Kapanı-1 Operasyonunda 2 bin 364 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 20 gün süren Hırsız Kapanı-1 Operasyonu’nda 2 bin 364 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar" çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik; il emniyet müdürlüklerince Şubat ayı içerisinde 20 günlük dönemde Hırsız Kapanı-1 isimli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hırsızlık suçlarından aranan şahısların bulunabilecekleri adresler ve mekanlar tespit edilip, iller arası koordinasyon kurularak aranan 2 bin 364 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında bin 600’ü evden hırsızlık suçundan, 302’si işyerinden hırsızlık suçundan, 278’i açıktan hırsızlık suçundan, 70’i yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan, 64’ü resmi kurumlardan hırsızlık suçundan, 27’si hayvan hırsızlığı suçundan, 23’ü diğer hırsızlık suçlarından olmak üzere, 4 bin 106 dosyadan aranan 2 bin 364 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemleri yapıldı.

(İHA)