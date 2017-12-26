Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Hiç gitmediği İstanbul’dan 326 lira trafik cezası geldi

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir kişiye hiç gitmediği İstanbul’dan 326 lira trafik cezası geldi.

26 Aralık 2017 Salı 14:55
Hiç gitmediği İstanbul’dan 326 lira trafik cezası geldi

Tavas ilçesinde pidecilik yapan Ali İhsan Büyükkaragöz, hiç gitmediği İstanbul’dan posta yoluyla kendisine gelen trafik cezasının şokunu yaşıyor. Büyükkaragöz’e gönderilen belgede, sahibi olduğu 15 HD 583 plakalı otomobilin 12 defa köprü ihlali yaptığı ileri sürüldü.

Ne kendisinin ne de bir başkası tarafından aracın İstanbul’a hiç gitmediğini söyleyen Büyükkaragöz, 326 liralık cezaya savcılık aracılığıyla itiraz ettiğini belirterek, "İstanbul’a gidebilsem ilk işim Galatasaray stadı ve tesislerine gitmek olurdu. Fakat biz Tavas’ta yaşıyoruz ve hiç İstanbul’a gitmedik. Ne babam ne ben İstanbul’u görmesek de yediğimiz köprü cezası bizi çok şaşırttı. Her halde sahte bir plaka ile geçiş yapıldı cezası da bize kaldı. Savcılığa gidip itiraz ettim ve konu hakkında bana yardımcı olunmasını istedim" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ’li teröristlerin evinden parmak izi kalıpları çıktı
DEAŞ’li teröristlerin evinden parmak izi kalıpları çıktı
İstanbul’da kaçak çam ağacı operasyonu
İstanbul’da kaçak çam ağacı operasyonu
Balıkesir Edremit'te müzik öğretmeni cinnet geçirdi
Balıkesir Edremit'te müzik öğretmeni cinnet geçirdi
Sabiha Gökçen’de kaçak cep telefonu operasyonu
Sabiha Gökçen’de kaçak cep telefonu operasyonu
Bitcoinciler gözlerini Güneydoğu Anadolu Bölgesine dikti
Bitcoinciler gözlerini Güneydoğu Anadolu Bölgesine dikti
14 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
14 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim