Heyelan nedeniyle yol İstanbul istikametine kapatıldı

Bursa-İstanbul otoyolu Selçukgazi Tüneli-Kurtul arasında aşırı yağmur sebebiyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bursa-İstanbul otoyolunda faciadan dönüldü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağmurlar sebebiyle Selçukgazi Tüneli-Kurtul mevkisi arasında toprak kayması yaşandı. Şans eseri aracın geçmediği yolda olayın ardından trafik polisi ve Karayolu ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten verdi. Havanın kararmasıyla beraber otoyol İstanbul istikametine ulaşıma kapatıldı. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, Gemlik Serbest Bölge tarafından yola girebilecek. Yarın sabahtan itibaren sürücüler terminal tarafından otoyola giriş yapabilecek ve karşı istikametteki yol gidiş-geliş olarak kullanılacak.

(Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Sezgin Avcı /İHA)