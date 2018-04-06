“Herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı anlaşıldı”

Ankara Valiliği, Kara Harp Okulu davası duruşmasında salondan kaçan sanık olmadığını, sanıkların zaten salonda bulunmadığını açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 5 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir” denildi.

(İHA)