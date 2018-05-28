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Her şey bir anda oldu: Düşünmeden suya atladı

Adana’da nehre düşen otomobildeki genç kız, suya atlayan babası tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:15
Her şey bir anda oldu: Düşünmeden suya atladı

Adana’da nehre düşen otomobildeki genç kız, suya atlayan babası tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Koz ile kızı Gizem Koz (22) birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Baba kız araçta oturdukları sırada Nuri Koz arkadaşını görünce aracın el frenini çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz’un içerisinde olduğu araç nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba suya atladı. Nuri Koz dakikalarca kapıyı açmak için uğraşırken, vatandaşlar baba Koz’a taş verdi. Nuri Koz, otomobilin camını kırarak kızını kurtardı. Çevredeki balık tutan vatandaşlar suya atlayarak baba Koz’a yardım etti. Korku ve paniğe kapılan Gizem Koz kıyıya çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eli kesilen baba Koz’a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayın aniden olduğunu belirten Nuri Koz, ”Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil” dedi.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)
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