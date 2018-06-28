Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0110
EURO
5.3181
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

HDP’li vekil adayının evinden kırsala eleman temini

Kayseri polisi, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evinde kalan bir kişiyi, PKK’nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce kıskıvrak yakaladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:03
HDP’li vekil adayının evinden kırsala eleman temini

Kayseri polisi, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evinde kalan bir kişiyi, PKK’nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kayseri’ye bir süre önce gelerek 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri milletvekili adayı olan Zenun Orta’nın yanında kalmaya başlayan A.O.’nun PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı ve bugün tarifeli otobüs ile Kayseri’den Ağrı’ya geçerek İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planladığı şeklinde gelen istihbaratı değerlendiren ekipler harekete geçti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta’nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planlayan A.O., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O teröristlere yönelik operasyonlardan sıcak görüntüler
O teröristlere yönelik operasyonlardan sıcak görüntüler
O taksi şoförü cezadan kurtulamadı
O taksi şoförü cezadan kurtulamadı
İşkenceci kocadan kan donduran ifade
İşkenceci kocadan kan donduran ifade
FETÖ’nün Adli Tıp yapılanması davasında 36 sanığa hapis
FETÖ’nün Adli Tıp yapılanması davasında 36 sanığa hapis
Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltında
Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltında
Bitlis şehidinin katili terörist böyle yakalandı
Bitlis şehidinin katili terörist böyle yakalandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim