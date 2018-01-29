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HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı

Niğde’de sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:23
HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan ise tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Son Güncelleme: 30.01.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
Göksel Rıza özkanNiğdeHdp
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