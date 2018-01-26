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Hatay’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Hatay’da bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

26 Ocak 2018 Cuma 10:00
Hatay’da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Ahmet Özsoy’un (52) Mahmutlu Mahallesi, Faik Ahmet Barutçu Caddesi’ndeki evinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Özsoy’un cenazesiyle karşılaştı. Eşi ve çocuklarının akraba ziyaretine gittiği Ahmet Özsoy’un evde tek olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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