Hatay’a Afrin bölgesinden atılan bir roket düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Suriye sınırındaki Kalatepe Karakolu ile AFAD çadırlarının bulunduğu bölgeye Afrin’deki teröristler tarafından atılan bir roket düştü. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Olay sonrası askerler roketin düştüğü yerde inceleme yaptı.