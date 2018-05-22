Hastanedeki çifte cinayet anı kamerada

Ümraniye’de hastane önünde karı kocayı silahla öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil girişi önünde meydana gelene olayda, kapüşonlu bir kişi, Ramazan Sarı ve Suzan Sarı’yı gözünü kırpmadan öldürmüş, daha sonra ise kaçmıştı. Hastane önündeki çifte cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapüşonlu şahsın gelişi ve sonrasında ilk önce Ramazan Sarı’yı ardından da eşi Suzan Sarı’yı vurması görülüyor. Öte yandan görüntülerde şüpheli şahıs Feyyaz E.’nin kaçış anı da görülüyor.

Öte yandan polisin kimliğini tespit ettiği şüpheli Feyyaz E.’nin 2017 yılında Ümraniye’deki servisçiler arasındaki silahlı kavgada hayatını kaybeden Cüneyt E.’nin kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin şüpheli Feyyaz E.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

(İHA)