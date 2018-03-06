Hastanede elektrikler kesildi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşanan 1 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3’ü başka hastanelere sevk edildi.

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde 1 saat süreyle elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce’deki diğer hastanelere sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yoğun bakımda bulunan 16 hastanın sağlıklı olduğunu sıkıntının atlatıldığını belirterek, “Elektrik kesintisini devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112’nin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi. Şu an elektrik şebekeden beslenmekte jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabah kadar bu çalışmalar sürecek. Bu arada gerek çevre hastanelerden yoğun destek aldık. Yoğun bakımda bulunan 16 hastamız sağlıklı. Ancak elektrik arızasının uzaması nedeniyle 2 hastamız üniversite hastanesine 1 hastamız özel hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yoğun bakımdaki diğer hastaların durumları iyi. Ancak şebeke elektriğinin kesilmemesi için dua edeceğiz. Elektrik geldi ve acil servis hizmete başlar. Yaklaşık 1 saat boyunca elektriksiz kaldık. Yukarıda bütün doktorlarımız anestezi uzmanlarımız acil tıp uzmanlarımız çağrıldı. Hepsi destek halindeler. Üniversite yoğun destek verdi. AFAD’dan destek istedik. Elektrik gelmeseydi tahliye edecek gücümüz vardı. Hastalarımızda hayatını kaybedenler yok. Bu haberler asılsız” ifadelerinde bulundu.

(Ali Yıldız-Ali Osman Çatana /İHA)