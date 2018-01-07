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Hastanede ‘Bir şeyin yok’ denildi, aynı akşam öldü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sabah rahatsızlandıktan sonra hastaneye giden ve burada yapılan tedavide herhangi bir bulguya rastlanılmayan şahıs, akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

07 Ocak 2018 Pazar 18:12
Hastanede ‘Bir şeyin yok’ denildi, aynı akşam öldü

İddialara göre, Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan 37 yaşındaki Mehmet Eder, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine giderek muayene oldu. Hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra doktorlar tarafından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının belirtilmesi üzerine evine dönen Eder, akşama doğru tekrar rahatsızlanarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine gitti. Hastane acilinde fenalaşan Eder, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Akçadağ yol ayrımı mevkiinde ambulansta kalbi duran Eder, tekrar Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürüldü, burada yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen evli iki çocuk babası Mehmet Eder, hayatını kaybetti. Eder’in cenazesi, Akçadağ ilçe mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son Güncelleme: 07.01.2018 22:48
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAkçadağMehmet Eder
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